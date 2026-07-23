Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов дал совет детям, которые занимаются хоккеем и хотят стать профессионалами.

«Главное, чтобы нравилась игра. Бывает, детей отдают, а ему там не особо. Может, он в футбол хотел играть. Чтобы нравилось, сам хотел этого, не ленился, развивался, ходить дополнительно, бросать шайбы, кататься на льду, понимаю, не у всех есть возможность. Любить игру, и всё получится», — сказал Капризов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.

В минувшем регулярном чемпионате Кирилл провёл 78 игр, в которых отметился 45 заброшенными шайбами и 44 результативными передачами при полезности «+10». В плей-офф на его счету 15 (4+11) очков в 11 матчах.