«Не особо по кайфу». Кирилл Капризов назвал минусы в участии в Матче года

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов назвал минусы для себя в участии в Матче года, который состоится 25 июля в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

— Да, сыграю там, прилечу из Новокузнецка… Честно, мне вообще не хочется летать из Новокузнецка, где в ночь летишь 4,5 часа, не всегда есть рейсы обратно. Я лечу 23-го и 26-го только возвращаюсь обратно. И дни своих тренировок маленько выкидываешь, из графика выходишь.

— Ты же собираешься, тренируешься.

— Там игра-то по лайту. Больше для болельщиков, мы ведь там не зарубаемся. В этом году интереснее, в том было НХЛ против КХЛ. Большой счёт был (смеётся)… Будут выбирать игроков, думаю, намного интереснее. А так, со всеми увидеться, пообщаться, на ужины походить, матч сыграть, думаю, будет круто.

Думаю, игроки из НХЛ охотно соглашаются. Честно, мне в этом году… Я сюда прилетел, сейчас улетаю и через шесть дней опять из Новокузнецка. Если ты в Москве находишься, наверное, тебе намного проще. Сел на «Сапсан», отыграл и в этот же день уехал. А когда ты летаешь в ночь, ночь не спишь, не особо по кайфу. Но я полечу с братом, его женой, можем погулять пару дней по Петербургу. Маленько отлучиться от дома, — сказал Капризов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.