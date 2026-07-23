Любушкин: очень хочется, чтобы Квартальнов наконец взял свой первый Кубок Гагарина

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Илья Любушкин высказался о работе главного тренера Дмитрия Квартальнова.

— Главным тренером «Локомотива» стал Дмитрий Квартальнов, уже работавший в Ярославле в сезоне-2017/2018 перед вашим отъездом в НХЛ. Что можете о нём сказать как о специалисте?

— Очень сильный тренер и хороший человек. Очень хочется, чтобы он наконец взял свой первый Кубок Гагарина. Надеюсь, команда ему в этом очень сильно поможет. И ещё он очень большой специалист по работе с молодёжью. Во всех своих командах Дмитрий Вячеславович постоянно кого-то поднимал из молодёжных команд в основные, доверял им на уровне КХЛ. Благодаря ему очень много классных ребят закрепились на высоком уровне. Считаю, что тем ребятам из молодёжного состава «Локо», которые только что выиграли Кубок Харламова, очень повезло, что в основную команду пришёл такой тренер. Для многих из них это будет огромный толчок в карьере, — приводят слова Любушкина «Известия».