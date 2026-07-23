Губернатор Нижегородской области: «Торпедо» нацелено на самый главный трофей

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин высказался о цели «Торпедо» на новый сезон КХЛ.

— Какая задача стоит перед «Торпедо»? Второй раунд? Полуфинал?

— У нас нет такой цели и не было ни в прошлом сезоне, ни в позапрошлом. У меня всегда была цель — Кубок Гагарина, без какой‑либо иронии. Понятно, что есть клубы, у которых большая вероятность на это, больше возможностей и ресурсов. Но мне было бы неинтересно ставить такую задачу, если бы у «Торпедо» было больше ресурсов в лиге. На самом деле всегда хочется показывать эффективность, показывать больше, чем от тебя ждут. Поэтому мы нацелены на самый главный трофей, — цитирует Никитина «Матч ТВ».