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Губернатор Нижегородской области: «Торпедо» нацелено на самый главный трофей

Губернатор Нижегородской области: «Торпедо» нацелено на самый главный трофей
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин высказался о цели «Торпедо» на новый сезон КХЛ.

— Какая задача стоит перед «Торпедо»? Второй раунд? Полуфинал?
— У нас нет такой цели и не было ни в прошлом сезоне, ни в позапрошлом. У меня всегда была цель — Кубок Гагарина, без какой‑либо иронии. Понятно, что есть клубы, у которых большая вероятность на это, больше возможностей и ресурсов. Но мне было бы неинтересно ставить такую задачу, если бы у «Торпедо» было больше ресурсов в лиге. На самом деле всегда хочется показывать эффективность, показывать больше, чем от тебя ждут. Поэтому мы нацелены на самый главный трофей, — цитирует Никитина «Матч ТВ».

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