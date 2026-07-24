В «Чикаго» показали, как украсили домашнюю арену в честь возвращения Кейна

Клуб НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» подготовил арену к возвращению нападающего Патрика Кейна. 23 июля стало известно, что 37-летний американец подписал контракт с командой на два сезона.

Фото: «Чикаго Блэкхоукс»

Кейн, выбранный «Чикаго» под первым номером на драфте НХЛ 2007 года, набрал 1400 (508+892) очков в 1369 играх регулярного сезона за 19 сезонов в НХЛ в составе «Блэкхоукс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Детройт Ред Уингз». Вместе с «Чикаго» Патрик Кейн становился обладателем Кубка Стэнли в 2010, 2013, 2015 годах.

Кейн играл за «Чикаго» с момента своего появления в НХЛ. В феврале 2023 года он был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс», в ноябре того же года оказался в «Детройт Ред Уингз», за который выступал по 2026 год.