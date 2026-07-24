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«Откровенно завидую». Джонатан Тэйвз отреагировал на возвращение Патрика Кейна в «Чикаго»

«Откровенно завидую». Джонатан Тэйвз отреагировал на возвращение Патрика Кейна в «Чикаго»
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Бывший нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз отреагировал на возвращение в команду Патрика Кейна, с которым они вместе выиграли три Кубка Стэнли.

«Потрясающая новость, здорово, что у него появился шанс вернуться. «Чикаго» развивается в правильном направлении, Патрик привнесёт в команду огромный опыт и лидерские качества, которые нужны для молодых парней в раздевалке…

Мы переписывались, хоть я и рад за него, я написал, что откровенно завидую тому, что он вновь будет играть за «Ястребов», — приводит слова Тэйвза New York Times.

37-летний Кейн ушёл из «Чикаго» в 2023 году в результате обмена. Вчера, 23 июля, американец подписал контракт с командой на два года.

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