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Агент Марнера: руководство «Торонто» никогда его не защищало

Агент Марнера: руководство «Торонто» никогда его не защищало
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Агент Даррен Феррис, представляющий интересы нападающего «Вегас Голден Найтс» Митчелла Марнера, раскритиковал руководство «Торонто Мэйпл Лифс» за подход к игроку.

«Со временем Митч оказался в центре всеобщего внимания. Его и его семью критиковали после каждой игры, а иногда и вовсе угрожали в социальных сетях, что было очень неприятно. Началась настоящая истерия.

Нужно помнить, что Митча ограбили в Торонто. Каждый сезон, когда команда терпела поражение, именно его выделяли из общей массы… Это парень, набравший наибольшее количество очков в плей-офф, играл со сломанной лодыжкой в ​​серии с «Бостоном. Он действительно отдал всю душу этой команде, и, на мой взгляд, руководство никогда его не защищало», — заявил Феррис в эфире хоккейного шоу PuckPedia.

Марнер за девять лет выступлений за «Торонто» ни разу не прошёл дальше второго раунда плей-офф.

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