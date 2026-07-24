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Новичок «Вашингтона» Дженнер: весной было ощущение, что Овечкин не покинет НХЛ

Новичок «Вашингтона» Дженнер: весной было ощущение, что Овечкин не покинет НХЛ
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Бун Дженнер заявил, что ожидал увидеть российского форварда Александра Овечкина в сезоне НХЛ‑2026/2027.

«Весной у нас была короткая и довольно забавная встреча, скажем так. Мы обменялись свитерами после матча и немного поговорили. Для нас обоих это была последняя игра регулярного сезона. После того короткого общения у меня возникло ощущение, что он ещё вернётся», — приводит слова Дженнера Russian Machine Never Breaks.

Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет «Кэпиталз» с 2005 года. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах.

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