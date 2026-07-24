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Олимпийский чемпион: ещё один скромный сезон Ларионову уже не простят

Олимпийский чемпион: ещё один скромный сезон Ларионову уже не простят
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Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о предстоящем сезоне для главного тренера СКА Игоря Ларионова.

«Интригующая ситуация – в СКА. В отличие от прошлого лета, Санкт-Петербург провёл мощнейшую селекцию, может быть, лучшую этим летом в КХЛ. У тренерского штаба в руках теперь все козыри.

При этом Игорь Ларионов начинает свой пятый тренерский сезон в КХЛ – и у меня до сих пор не сложилось о нём мнения. Был отличный дебютный год в «Торпедо», но он уже забылся – в отличие от всего информационного мусора, которым сопровождались последующие годы.

В прошлом сезоне СКА еле выплыл, команду бросало из стороны в сторону. Ещё один такой скромный сезон Ларионову уже не простят. Думаю, для его тренерской репутации впереди решающий год», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.

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