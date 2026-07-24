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Защитник «Трактора» рассказал, против каких хоккеистов КХЛ тяжелее всего играть

Защитник «Трактора» рассказал, против каких хоккеистов КХЛ тяжелее всего играть
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Защитник «Трактора» Владислав Юсупов рассказал, против каких хоккеистов КХЛ ему тяжелее всего играть.

— Против кого в КХЛ вам было тяжело играть?
— Больше всего запомнился Владимир Ткачёв из «Металлурга», у него запредельный уровень. Едешь рядом с ним, клюшку ставишь, а он с неудобной отдаст куда-нибудь подкидку. Или с удобной отдаст передачу, которую не прочитать никак. Так что он нечитаемый игрок. И ещё против Дамира Шарипзянова интересно было играть. Вообще интересный защитник, у него неординарные действия, нестандартные. Ну и сколько очков он набрал как нападающий.

— В чём заключается нестандартность Шарипзянова?
— Я обратил внимание, что он бросает так, что нападающие могут подставить клюшку под шайбу. Даже не в ворота, а куда-то в бок, и нападающие это знают, и из-за этого у него столько голевых передач. Тоже обращу на это внимание и, может, в сезоне попробую так, — цитирует Юсупова «РБ Спорт».

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