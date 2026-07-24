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«Это была идея генменеджера «Чикаго». Агент Кейна — о двухлетнем контракте хоккеиста

«Это была идея генменеджера «Чикаго». Агент Кейна — о двухлетнем контракте хоккеиста
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Агент Пэт Бриссон, представляющий интересы форварда Патрика Кейна, заявил, что генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Кайл Дэвидсон сам предложил хоккеисту двухлетний контракт.

«Это была скорее идея Кайла. Он сказал, что клуб хочет взять на себя обязательства. Три последних контракта были рассчитаны на один год с бонусами за результативность и тому подобным, с учётом сыгранных игр. Кайл сказал, что они хотят взять на себя твёрдые обязательства», — приводит слова Бриссона The Athletic.

Кейн, выбранный «Чикаго» под первым номером на драфте НХЛ 2007 года, набрал 1400 (508+892) очков в 1369 играх регулярного сезона за 19 сезонов в НХЛ в составе «Блэкхоукс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Детройт Ред Уингз». Вместе с «Чикаго» Патрик Кейн становился обладателем Кубка Стэнли в 2010, 2013, 2015 годах.

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