Пашков — о Тамбиеве: непонятное назначение, «Динамо» не подходят задачи по выживанию

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о назначении Леонида Тамбиева на пост главного тренера московского «Динамо».

«Пока непонятна сама идея его назначения. «Динамо» – клуб с особыми традициями и целями. Задачи по выживанию и игре в оборонительный хоккей ему не подходят.

Пока можно отдать должное Тамбиеву. Он дает очень уверенные интервью, выглядит максималистом. Как и его предшественник Алексей Кудашов, который проработал около пяти лет, был активен в прессе, но не добился броских результатов. Посмотрим, что будет в предстоящем сезоне «Динамо». Но у меня нет сомнений, что Тамбиева ждёт тяжёлый сезон», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.