«Нам до сих пор предлагают Да Косту». Крутохвостов — о трансферной работе «Сибири»

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов рассказал о трансферной работе новосибирского клуба в нынешнее межсезонье.

— Вы говорили, что приоритет отдаёте игрокам с опытом игры в КХЛ. С кем вели переговоры?

— Мы делали предложение Веккионе, но через некоторое время он ответил отказом, не объяснив причин, хотя мы были готовы разговаривать по увеличению предложения. Видимо, дело было не в сумме! Даже его агент сказал, что наше предложение было самым интересным. Но он выбрал «Торпедо» и больше не общался с нами. Морелли («Барыс») держал нас на паузе больше месяца. Мы ждали! Но на его решение повлияли причины, не связанные с условиями контракта, так он объяснил. Не знаю, почему он решил остаться в «Барысе», хотя мы предлагали хороший контракт!

— Интерес был к Нэйтану Тодду?

— Мы рассматриваем многих игроков, уже проявивших себя в КХЛ. Нам до сих пор предлагают Да Косту. Мы собираемся коллегиально, обсуждаем. Легионеров нужно брать на конкретную позицию, чтобы тренерский штаб был в них уверен, знал, как и где их использовать, чтобы они влияли на результат, были лидерами в команде. Важно учитывать не только игровые качества, но и человеческие, бытовые, но главное, как ни крути — финансовая сторона! Здесь мы ограничены в возможностях и немного проигрываем нашим лидерам конференции. Куда ушёл Тодд? В Магнитогорск. Нам пока рановато тягаться с ними, — приводит слова Крутохвостова сайт «Сибири».