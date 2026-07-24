Инсайдер НХЛ: «Филадельфия» завершила летнюю трансферную работу

Инсайдер НХЛ Энтони Ди Марко сообщил, что «Филадельфия Флайерз» завершила свои трансферные планы на лето.

«Возможно, это непопулярное мнение, но, скорее всего, «Филадельфия Флайерз» завершила летнюю трансферную работу. Они сделали большой шаг, предложив контракт Лео Карлссону. Они не собираются предлагать контракт нападающему «Коламбус Блю Джекетс» Адаму Фантилли», — приводит слова Ди Марко Daily Faceoff.

Ранее «Филадельфия» предложила контракт Лео Карлссону на $ 90 млн. «Анахайм Дакс» в итоге повторил предложение «лётчиков».

Ранее генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер прокомментировал новый контракт с 24-летним защитником Джейми Драйсдейлом на $ 26 млн на четыре года.