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Богдан Киселевич рассказал, будет ли плакать во время своего прощального матча

Богдан Киселевич рассказал, будет ли плакать во время своего прощального матча
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Бывший защитник сборной России Богдан Киселевич высказался о подготовке к своему прощальному матчу.

— У вас скоро прощальный матч. Как проходит подготовка?
— Это больше про то, что это единственный шанс собрать моих хороших друзей и крутых игроков в Череповце. Такая приятная возможность отдать долг городу, детям, чтобы они посмотрели на выдающихся игроков. Очень волнительно, подготовка занимает много времени. Поскорее бы всё прошло и прошло успешно, чтобы все остались довольны, а дети увидели, что всё рядом, что они могут всего достичь, если поставят перед собой задачи.

— Такие мероприятия всегда трогательные. Слёзы, если что, будете сдерживать?
— Вот ты задал вопрос, а я даже не знаю. Буду пытаться отсрочить всё это. Сейчас я занят подготовкой, очень много согласований, поэтому как в моменте будет, так и будет, – сказал Киселевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Богданом Киселевичем читайте на «Чемпионате»:
«Дети постоянно говорят, что упустил ещё один Кубок». Интервью с Киселевичем
Эксклюзив
«Дети постоянно говорят, что упустил ещё один Кубок». Интервью с Киселевичем
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