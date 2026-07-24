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Киселевич рассказал, за что ему «предъявляют» его дети после завершения игровой карьеры

Киселевич рассказал, за что ему «предъявляют» его дети после завершения игровой карьеры
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Бывший защитник сборной России Богдан Киселевич рассказал о решении завершить игровую карьеру.

— Как прошёл год без хоккея? Не тянет на площадку?
— В точку! Самые сложные эмоциональные моменты, от себя никуда денешься и не обманешь. Конечно, очень сильно скучаешь по хоккею, раздевалке, ребятам, по всей этой атмосфере. Провёл этот год в серьёзном обучении, иногда ездил больше, чем во время карьеры. Поэтому не совсем получалось погрустить или подолгу вспоминать карьеру, это сменило эмоции.

— Не было мысли, может, рановато? Особенно после того, как «Локомотив» второй Кубок Гагарина забрал.
— Мне это дети постоянно предъявляют! Но если ты принял решение, нет смысла оборачиваться назад. Нужно уходить вовремя, мы никогда не узнаем, что было бы по-другому. Решение принято, за него нужно отвечать, принимать все минусы и плюсы, переворачивать страницу и работать дальше. Надо получать новые знания, выходить на работу во благо общества, делиться тем опытом, которым могу.

— А дети что говорят? «Папа, ты упустил ещё один Кубок Гагарина»?
— Да. Смотрим хоккей, спрашивают: «А сколько лет этому? А тому? А сколько у него кубков? А ты чего лежишь? Ему 40, а ты мог бы ещё играть и играть». Поначалу злился на это, а потом говорю уже: «Ну и чего? Вы бы опять меня не видели и ждали», – сказал Киселевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Богданом Киселевичем читайте на «Чемпионате»:
«Дети постоянно говорят, что упустил ещё один Кубок». Интервью с Киселевичем
Эксклюзив
«Дети постоянно говорят, что упустил ещё один Кубок». Интервью с Киселевичем
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Новости. Хоккей
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