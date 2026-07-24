Олимпийский чемпион 2018 года рассказал, что будет делать после ухода из хоккея

Бывший защитник сборной России, олимпийский чемпион 2018 года Богдан Киселевич рассказал, что будет делать после ухода из хоккея.

— Подходили к завершению карьеры с планом на будущее?

— Нет, с чистого листа, потому что не можешь подготовиться ко всему, пытаешься найти, как заменить те эмоции, бросаешься во все виды спорта. Потом уже соображаешь, что не вернуть того, что было. Поэтому нужно по-другому относиться к ситуации и получать удовольствие от других вещей. Посещение тренажёрного зала, кросс фит, плавание, бег, триатлон. Думаю, буду в этом направлении идти.

— Вы ещё учитесь?

— Вот закончил, но на следующий год ещё хочу, это интересно на самом деле. У меня это с детства, если ты не развиваешься, стоишь на месте. А сейчас вот даже к организации мероприятий по-другому отношусь, понимаю, насколько это невероятно сложно. А учиться никогда не поздно и полезно, потому что профессиональный спорт редко пересекается с качественным образованием в силу занятости. И когда у тебя появляется шанс что-то наверстать, надо им пользоваться. Я доволен обучением в прошедшем году, где-то даже переборщил с программой. Аппетит приходит во время еды, поэтому пойду ещё и на следующий год.

— В какой области будет следующее образование?

— Есть два направления — либо государственное управление, либо в частных организациях. По спорту я отучился, понятно, что мне это близко, а теперь можно расширить ещё кругозор.

— Поработать в клубе было бы интересно?

— Да, конечно. Загадывать не хочу, нужен серьёзный и интересный вызов, в который вложишь всю свою энергию, всё остальное уйдёт на второй план, а по-другому я не умею. Сейчас я на распутье, приму решение ещё поучиться, – сказал Киселевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.