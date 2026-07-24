Рыбин: у Никишина не будет никаких проблем с подписанием нового контракта

Бывший нападающий ряда клубов КХЛ Максим Рыбин высказался о будущем контракте российского защитника Александра Никишина в НХЛ.

«Давайте говорить объективно: у Никишина не будет никаких проблем с подписанием нового контракта. Это вопрос времени. Важно понимать, в какой команде и какой контракт он подпишет. Это может быть как контракт-мостик, так и долгосрочное соглашение. С Александром я не вижу никаких проблем. Он уже выиграл Кубок Стэнли. Молодой, здоровый хоккеист, которому ещё играть и играть. Он находится в самом начале пути. Считаю, что у Никишина все козыри на руках», — приводит слова Рыбина «Сила спорта».