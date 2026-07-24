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Богдан Киселевич ответил, кто из российских хоккеистов готовый шоумен

Богдан Киселевич ответил, кто из российских хоккеистов готовый шоумен
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Бывший защитник сборной России Богдан Киселевич ответил на вопрос, кто из российских хоккеистов готовый шоумен.

— Кто из российских хоккеистов готовый шоумен?
— Куча таких. Просто очень многие ребята скрывают внутрянку, что у них на душе, хотя они умные, умеют интересно и весело разговаривать. А из тех фамилий, кто первый пришёл на ум — Евгений Кузнецов, Наиль Якупов, Андрей Алтыбармакян, Григорий Панин. А так — в каждой раздевалке столько заводил, чем чаще вы будете к ним обращаться, тем будет лучше, потому что в рамках популяризации хоккея — это вин-вин, – сказал Киселевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Богданом Киселевичем читайте на «Чемпионате»:
«Дети постоянно говорят, что упустил ещё один Кубок». Интервью с Киселевичем
Эксклюзив
«Дети постоянно говорят, что упустил ещё один Кубок». Интервью с Киселевичем
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Новости. Хоккей
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