Богдан Киселевич ответил, кто из российских хоккеистов готовый шоумен

Бывший защитник сборной России Богдан Киселевич ответил на вопрос, кто из российских хоккеистов готовый шоумен.

— Кто из российских хоккеистов готовый шоумен?

— Куча таких. Просто очень многие ребята скрывают внутрянку, что у них на душе, хотя они умные, умеют интересно и весело разговаривать. А из тех фамилий, кто первый пришёл на ум — Евгений Кузнецов, Наиль Якупов, Андрей Алтыбармакян, Григорий Панин. А так — в каждой раздевалке столько заводил, чем чаще вы будете к ним обращаться, тем будет лучше, потому что в рамках популяризации хоккея — это вин-вин, – сказал Киселевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.