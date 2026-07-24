Киселевич — о следующем сезоне «Локомотива»: это невероятная возможность

Бывший защитник сборной России Богдан Киселевич поделился ожиданиями от игры «Локомотива» в следующем сезоне КХЛ.

— Как вам прошедший сезон КХЛ?

— Есть команды, которые сыграли ниже ожиданий, думаю, там будут сделаны выводы. Есть команды, которые сыграли выше, в частности — моя родная «Северсталь». Очень рад за ребят! Желаю, чтобы они ещё дальше в плей-офф проходили. А вообще, когда ты много лет играл в лиге, много друзей в разных командах, очень тяжело переживать за кого-то отдельного. Естественно, переживал за Ярославль. Представляешь, насколько был невероятный плей-офф, когда от выхода в следующий раунд отделяет 33 секунды?

— Концовка была сумасшедшей.

— Да-да. В регулярном чемпионате тоже всё менялось — появлялись новые лидеры, а те команды, от которых ждёшь серьёзных достижений, плелись в конце восьмёрки. Поэтому, когда следишь, разбираешься, это очень интересно.

— Кто сможет остановить «Локомотив»? Три финала и две победы.

— А представляешь, если четыре финала и три победы? Если с этой точки зрения смотреть, это невероятная возможность. Это впервые будет в лиге, возможно, и в мире. Но есть огромное количество голодных ребят, которые хотят что-то завоевать, ежегодно есть пять-шесть команд-претендентов. Посмотрим, как развернётся и завершится трансферная кампания. Ближе к сезону можно будет предсказать что-то, – сказал Киселевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.