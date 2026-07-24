Генеральный директор «Сибири»: мы не думали, что «Локомотив» отпустит Никулина

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов прокомментировал переход нападающего Степана Никулина из «Локомотива» в новосибирский клуб. «Сибирь» делала контрактное предложение (оффершит), «Локомотив» его повторять не стал.

— Оффершиты клуба в это межсезонье: хотели взять и Терехова, и Никулина?

— Одного. Мы больше рассчитывали на Терехова, правда, его рассматривали на другую позицию. Мы не думали, что Ярославль отпустит Никулина. Вообще, с «Локомотивом» что-то произошло или у них изменился подход. Они своих никогда не отдавали, а были очень талантливые игроки, которые так и не получали возможности играть в КХЛ.

— Как проходит процедура обмена? Вы общаетесь с клубами заранее или это для них неожиданность?

— Всё идёт через агента. У нас есть база данных игроков КХЛ, где можно посмотреть, кто у кого агент. Мы выходим на него, говорим, что есть интерес к вашему игроку. Агент начинает вести переговоры с клубом, — приводит слова Крутохвостова сайт «Сибири».