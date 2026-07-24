Киселевич высказался о критике в адрес Ларионова после провального сезона СКА

Бывший защитник сборной России Богдан Киселевич высказался о критике в адрес главного тренера СКА Игоря Ларионова.

— Что происходит с ЦСКА и СКА последние годы? У них одновременно случился спад.

— Думаю, это процесс перестройки. И это нормально. Нельзя всю жизнь быть в лидерах и каждый год выигрывать. И насколько это затянется, можно посмотреть только в следующем сезоне.

— СКА сейчас неплохо усилился.

— Да. Представляешь, как опять собрать в коллективе всех звёзд и сделать из них команду? И сколько по времени это займёт, как быстро тренерский штаб отреагирует на это?

В ЦСКА я уверен, думаю, они уже потихоньку встают на серьёзные рельсы и в этом году выступят лучше, чем в прошлом. Они и в том сезоне, начиная с низов турнирной таблицы, к концу очень хорошо подтянулись.

— Было много критики в адрес Ларионова. Какие у вас впечатления?

— Наверное, оценивать было бы неправильно, но если говорить о впечатлениях — первый сезон притирочный. Непросто перейти в команду и создать новый коллектив, тем более совершенно другие требования, другая по уровню команда, другой город. Я только с высокими ожиданиями смотрю на этот сезон, – сказал Киселевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.