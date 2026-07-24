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Богдан Киселевич ответил, кто может стать главным сюрпризом нового сезона КХЛ

Богдан Киселевич ответил, кто может стать главным сюрпризом нового сезона КХЛ
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Бывший защитник сборной России Богдан Киселевич ответил на вопрос, кто может стать главным сюрпризом нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

— Ваш прогноз — главный сюрприз следующего сезона?
— Думаю, он развернётся на Западе за выход в восьмёрку, там будет интересная ситуация. Ещё очень интересно, как выступит «Шанхай». Туда зашли очень серьёзные руководители — Илья Валерьевич Ковальчук, Евгений Артюхин. Они очень амбициозны. Как быстро они справятся с высокими задачами? – сказал Киселевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Киселевич в составе сборной России стал олимпийским чемпионом Игр-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея). Также он является двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Полную версию эксклюзивного интервью с Богданом Киселевичем читайте на «Чемпионате»:
«Дети постоянно говорят, что упустил ещё один Кубок». Интервью с Киселевичем
Эксклюзив
«Дети постоянно говорят, что упустил ещё один Кубок». Интервью с Киселевичем
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Новости. Хоккей
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