Богдан Киселевич ответил, кто может стать главным сюрпризом нового сезона КХЛ

Бывший защитник сборной России Богдан Киселевич ответил на вопрос, кто может стать главным сюрпризом нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

— Ваш прогноз — главный сюрприз следующего сезона?

— Думаю, он развернётся на Западе за выход в восьмёрку, там будет интересная ситуация. Ещё очень интересно, как выступит «Шанхай». Туда зашли очень серьёзные руководители — Илья Валерьевич Ковальчук, Евгений Артюхин. Они очень амбициозны. Как быстро они справятся с высокими задачами? – сказал Киселевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Киселевич в составе сборной России стал олимпийским чемпионом Игр-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея). Также он является двукратным обладателем Кубка Гагарина.