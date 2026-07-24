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Киселевич — об истории с контрактом Овечкина в НХЛ: думаю, здесь есть чему поучиться

Киселевич — об истории с контрактом Овечкина в НХЛ: думаю, здесь есть чему поучиться
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Бывший защитник сборной России Богдан Киселевич высказался о продлении контракта российского нападающего Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз».

— Насколько было ожидаемо, что Овечкин продлит контракт с «Вашингтоном»?
— Конечно, ожидаемо. Очень круто, что так красиво раскручивалась эта интрига с его подписанием. Думаю, здесь есть чему поучиться. У нас хватает и своих игроков, которые достигают серьёзных высот в рамках российского хоккея. Например, мой сокомандник Вадим Шипачёв. Мы из одного города, с детства вместе с ним играли. Мы можем поучиться раскручивать своих звёзд так же, – сказал Киселевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Богданом Киселевичем читайте на «Чемпионате»:
«Дети постоянно говорят, что упустил ещё один Кубок». Интервью с Киселевичем
Эксклюзив
«Дети постоянно говорят, что упустил ещё один Кубок». Интервью с Киселевичем
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