Киселевич — об истории с контрактом Овечкина в НХЛ: думаю, здесь есть чему поучиться

Бывший защитник сборной России Богдан Киселевич высказался о продлении контракта российского нападающего Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз».

— Насколько было ожидаемо, что Овечкин продлит контракт с «Вашингтоном»?

— Конечно, ожидаемо. Очень круто, что так красиво раскручивалась эта интрига с его подписанием. Думаю, здесь есть чему поучиться. У нас хватает и своих игроков, которые достигают серьёзных высот в рамках российского хоккея. Например, мой сокомандник Вадим Шипачёв. Мы из одного города, с детства вместе с ним играли. Мы можем поучиться раскручивать своих звёзд так же, – сказал Киселевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.