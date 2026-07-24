Киселевич — о жизни в Америке: жалею, что стеснялся и не поехал раньше

Бывший защитник сборной России Богдан Киселевич высказался о жизни в США.

— Как вы вспоминаете свой опыт в НХЛ и жизнь в США?

— Он был не такой длительный, но очень приятный, многое дал с точки зрения опыта. Жалею, что стеснялся и не поехал раньше. Не нужно ничего бояться.

— Самый яркий момент, который можно будет рассказать внукам?

— Не кормить аллигаторов замороженной рыбой, тем более если написано, что там нельзя делать это, потому что дальше они будут приходить раз в день в отведённое время (смеётся). А совет на площадке — старайтесь забивать побольше голов, потому что хоккей — это элемент шоу. И даже если не получается, не корите себя, потому что есть следующая смена.

— А жизнь за океаном легко давалась?

— Да. Школа №21 в Череповце дала мне хорошую базу языка. Мне даже пришлось переезжать из одного района в другой, потому что там все разговаривали на русском. А адаптация очень быстрая, тем более если коллектив хороший, все смеются над твоими шутками, помогают влиться и набрать побыстрее словарный запас. Я и сейчас общаюсь с кем-то, меня даже заставляют раз в месяц звонить по телефону, чтобы я практиковал свой английский, потому что запас очень быстро угасает, – сказал Киселевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.