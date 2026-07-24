Киселевич — об отстранении России: много молодых ребят, за них большая боль и обида

Бывший защитник сборной России Богдан Киселевич прокомментировал отстранение сборной России от международных соревнований.

— Российский хоккей до отстранения и сейчас — два разных хоккея?

— Очень интересно проверить, как мы будем выглядеть, когда вернёмся. Много молодых ребят, за них большая боль и обида, что они не могут выступать на международной арене в хорошие годы своей карьеры. А для спортсмена это важно. Просто хочется пожелать скорейшего восстановления.

— Нет ощущения, что именно в хоккее возвращение должно произойти легче с точки зрения уровня игры?

— Думаю, да. Будет много стресса, нервов, первые международные соревнования, но в целом — года-полтора хватит. Главное, чтобы была долгосрочная программа развития, при правильной подготовке можно очень быстро, – сказал Киселевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.