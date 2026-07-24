Богдан Киселевич назвал сборную, чьим выступлением он был разочарован на ЧМ по футболу

Бывший защитник сборной России Богдан Киселевич высказался о прошедшем чемпионате мира по футболу 2026 года.

— Главное открытие чемпионата мира по футболу?

— Египет. Я в целом очень расстроен их поражением от Аргентины и потерей мяча Салахом, там ничего не предвещало беды. Чуть подраскрылись — и до свидания. Разочарован Германией. Думал, бразильцы выступят сильнее. А вообще, я обычно болею за Парагвай и Уругвай, мне с детства их названия понравились (смеётся).

— Как вам их игра с Францией? Они только и били по ногам.

— Так это единственный их шанс выиграть (смеётся). Мне не очень нравятся французы последние несколько лет. Вот команда времён Зидана — да.

— А эффект Возиньи впечатлил?

— Такие вспышки… Нет, круто, без вопросов, но мне больше нравится, когда кто-то подтверждает свой уровень длительное время, – сказал Киселевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.