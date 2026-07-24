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Богдан Киселевич назвал сборную, чьим выступлением он был разочарован на ЧМ по футболу

Богдан Киселевич назвал сборную, чьим выступлением он был разочарован на ЧМ по футболу
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Бывший защитник сборной России Богдан Киселевич высказался о прошедшем чемпионате мира по футболу 2026 года.

— Главное открытие чемпионата мира по футболу?
— Египет. Я в целом очень расстроен их поражением от Аргентины и потерей мяча Салахом, там ничего не предвещало беды. Чуть подраскрылись — и до свидания. Разочарован Германией. Думал, бразильцы выступят сильнее. А вообще, я обычно болею за Парагвай и Уругвай, мне с детства их названия понравились (смеётся).

— Как вам их игра с Францией? Они только и били по ногам.
— Так это единственный их шанс выиграть (смеётся). Мне не очень нравятся французы последние несколько лет. Вот команда времён Зидана — да.

— А эффект Возиньи впечатлил?
— Такие вспышки… Нет, круто, без вопросов, но мне больше нравится, когда кто-то подтверждает свой уровень длительное время, – сказал Киселевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Богданом Киселевичем читайте на «Чемпионате»:
«Дети постоянно говорят, что упустил ещё один Кубок». Интервью с Киселевичем
Эксклюзив
«Дети постоянно говорят, что упустил ещё один Кубок». Интервью с Киселевичем
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