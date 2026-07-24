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«Шанхай» и нападающий Павел Акользин расторгли контракт по соглашению сторон

«Шанхай» и нападающий Павел Акользин расторгли контракт по соглашению сторон
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«Шанхайские Драконы» и нападающий Павел Акользин расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба китайской команды.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Акользин провёл 40 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач.

В апреле 2024 года в составе «Металлурга» стал обладателем Кубка Гагарина. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 35-летний форвард сыграл 553 встречи, в которых записал на свой счёт 129 (74+55) очков с показателем полезности «-36».

Ранее стало известно, что экс-форвард «Шанхайских Драконов» Кевин Лабанк подписал контракт со швейцарским клубом.

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