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Вратарь Павел Хомченко высказался о своём переходе в «Шанхайские Драконы»

Вратарь Павел Хомченко высказался о своём переходе в «Шанхайские Драконы»
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Голкипер Павел Хомченко рассказал про свой переход в «Шанхайские Драконы». Срок соглашения рассчитан на один год.

— Были ли у вас предложения от других команд КХЛ в межсезонье? Почему выбрали «Шанхай» в качестве продолжения карьеры, долго ли шли переговоры с клубом?
— Предложения от других команд КХЛ были, но переговоры с «Шанхаем» длились недолго. Я был заинтересован в том, чтобы присоединиться именно к этой команде. Состоялся комфортный диалог с руководством, всё всех устроило, и я подписал контракт.

— У «Шанхая» с этого сезона президентом клуба является Илья Ковальчук. Были ли вы с ним знакомы до трансфера в команду, может, какой-то диалог у вас с ним уже состоялся?
— Нет, ещё не успел с ним пообщаться. Лично тоже не знаком. Думаю, как начнётся предсезонка, все соберёмся в команде, познакомимся, поговорим и начнём работу, — приводит слова Хомченко «Реальное время».

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