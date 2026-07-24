Вратарь Павел Хомченко высказался о своём переходе в «Шанхайские Драконы»

Голкипер Павел Хомченко рассказал про свой переход в «Шанхайские Драконы». Срок соглашения рассчитан на один год.

— Были ли у вас предложения от других команд КХЛ в межсезонье? Почему выбрали «Шанхай» в качестве продолжения карьеры, долго ли шли переговоры с клубом?

— Предложения от других команд КХЛ были, но переговоры с «Шанхаем» длились недолго. Я был заинтересован в том, чтобы присоединиться именно к этой команде. Состоялся комфортный диалог с руководством, всё всех устроило, и я подписал контракт.

— У «Шанхая» с этого сезона президентом клуба является Илья Ковальчук. Были ли вы с ним знакомы до трансфера в команду, может, какой-то диалог у вас с ним уже состоялся?

— Нет, ещё не успел с ним пообщаться. Лично тоже не знаком. Думаю, как начнётся предсезонка, все соберёмся в команде, познакомимся, поговорим и начнём работу, — приводит слова Хомченко «Реальное время».