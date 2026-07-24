«Это крутое подписание». Максим Рыбин — о назначении Брылина в минское «Динамо»

Бывший нападающий ряда клубов КХЛ Максим Рыбин оценил назначение Сергея Брылина главным тренером минского «Динамо». 17 июля 52-летний российский специалист официально стал главным тренером минчан, подписав трёхлетний контракт.

«Чтобы понимать, чего ожидать от минского «Динамо», нужно подождать, когда у команды окончательно сформируется состав. Тогда уже можно будет понять, на что белорусский клуб сможет претендовать в следующем сезоне. Что касается приглашения Сергея Брылина, могу сказать, что это крутое подписание. Знаю, что этот человек — профессионал с большой буквы. Мы вместе играли и тренировались в Северной Америке, я знаю его быт и знаком с семьёй. Считаю, что для минчан это классное подписание», — цитирует Рыбина «Сила спорта».