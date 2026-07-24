Голкипер Хомченко рассказал, что его удивило во время жизни в Швеции

Голкипер «Шанхайских Драконов» Павел Хомченко рассказал об игре за шведский АИК в сезоне-2021/2022.

– Интересным периодом вашей карьеры можно назвать выступление за шведский АИК. Расскажите о нём подробнее.

– Мой переход в АИК произошёл после периода карьеры в «Спартаке». У нас был тренер по вратарям из Швеции. Мы с ним списались, он предложил мне попробовать сыграть в чемпионате Швеции.

Мой последний сезон в «Спартаке» сложился не слишком удачно, и я для себя решил, что нужно выйти из зоны комфорта, сменить обстановку. Так и случился мой переезд в Швецию.

– Как у вас там обстояла жизнь в плане быта?

– Всё было супер вообще. Я был удивлён, как тепло меня приняли в команде, как опекали, помогали во всех вопросах, которые возникали. Я был единственным русским в команде – может, поэтому так относились (улыбается).

– Не было одиноко?

– Я был в Швеции с супругой и ребёнком. Конечно, возникали сложности в плане общения, чувствовался сильный языковой барьер. Но мы с женой всё время были вместе, друг друга постоянно поддерживали. Поэтому со всеми трудностями справились и к жизни в Швеции со временем привыкли.

– АИК – это клуб из Стокгольма. Чем вас больше всего впечатлила столица Швеции?

– Очень чистый, красивый город. Удивили люди – они там очень жизнерадостные. Что поразило: у них, скажем так, есть определённое правило баланса в жизни. Они умеют и работать, и отдыхать, — приводит слова Хомченко «Реальное время».