«Я был разочарован, уход из клуба — не моё решение». Торторелла об увольнении из «Вегаса»

Бывший главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла рассказал про свой уход из команды. Специалист вывел команду в финал Кубка Стэнли — 2026, где проиграл «Каролине Харрикейнз» (2-4).

«Сейчас я хочу тренировать. Не уверен, получится ли – вот на каком этапе карьеры я сейчас нахожусь. Я хотел продолжить тренировать «Вегас» и сказал об этом генеральному менеджеру Келли Маккриммону. Мы встретились на следующее утро после шестой игры финала. Он очень честен и в течение минуты сказал мне: «Райан Крэйг будет тренировать команду в следующем сезоне».

Я высказал ему своё мнение, и у нас состоялся честный разговор. Я понял его точку зрения и уважаю то, куда движется организация. Они развивали Крэйга несколько лет. Он хороший тренер и хороший человек.

Я был разочарован. Мы не довели дело до конца, и я хотел получить ещё немного времени, чтобы попытаться завершить начатое. Это не моё решение. После такого нужно просто заняться своими делами», — цитирует Тортореллу The Athletic.