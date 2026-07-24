Защитник Кэмерон Ли высказался о подписании «Трактором» нападающего Натана Легаре

Защитник «Сочи» Кэмерон Ли высказался о подписании «Трактором» своего бывшего одноклубника канадского нападающего Натана Легаре.

«Натан — отличный командный парень. Это классный, трудолюбивый игрок. Легаре — большой и сильный форвард. Он поможет своей энергией и самоотдачей», — приводит слова Ли «Сила спорта».

Напомним, Ли и Легаре были одноклубниками в фарм-клубе «Питтсбург Пингвинз» «Уилкс-Барре» в сезоне-2021/2022.

На драфте НХЛ 2019 года Натан был выбран в третьем раунде «Питтсбург Пингвинз» под общим 74-м номером. Всего на счету Легаре 313 матчей в АХЛ, где он набрал 92 (53+39) очка. В НХЛ сыграл четыре встречи, где очков не набрал.