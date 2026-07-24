В «Сибири» ответили, портят ли контрактные предложения взаимоотношения между клубами

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов ответил на вопрос, портят ли контрактные предложения (оффершиты) взаимоотношения между клубами. Новосибирская команда делала оффершит «Локомотиву», в результате чего в клуб перешёл Степан Никулин.

— Это портит взаимоотношения между клубами?

— Это профессиональный спорт. Без таких амбициозных шагов нет смысла находиться в этой лиге. Это работа менеджеров. Мы не обязаны дружить. Все борются за Кубок разными подходами. Нам нужно работать в этой парадигме ещё три-четыре года. Искать варианты, вносить интриги, пытаться забирать толковых игроков, которые не получают игрового времени в топ-клубах. Если мы сохраним стабильность, прежде всего в финансировании, через три-четыре года эти игроки будут бороться за медали.

— Вы верите в такую ближайшую перспективу?

— Почему нет? Мы кропотливо работаем и взяли курс на это. Посмотрите: нападающие у нас трое в возрасте 30 плюс, остальные 23-26 лет. Защитники — четверо 30 плюс, четверо 24-26 и молодые, — приводит слова Крутохвостова сайт «Сибири».