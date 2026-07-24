«Должен идеально вписаться». The Hockey News — о перспективах Егора Сурина в «Нэшвилле»

Крупный североамериканский портал The Hockey News представил материал о перспективных хоккеистах из системы «Нэшвилл Предаторз», в том числе коснувшись темы нападающего «Локомотива» Егора Сурина, который был выбран американским клубом на драфте НХЛ в 2024 году под общим 22-м номером.

«Выступая в КХЛ в прошлом сезоне, Егор Сурин отлично проявил себя, играя против взрослых соперников, и доказал, что он не просто физически сильный хоккеист. Сурин набрал 37 очков в 57 матчах, используя свою физическую мощь для усиления игры в атаке. Он может побороться за шайбу в углах площадки или запрессинговать защитника при форчеке, отобрать шайбу и отправить её в зону перед воротами. Этот россиянин, которому скоро исполнится 20 лет, играет в силовой хоккей и должен идеально вписаться в стратегию «Нэшвилл Предаторз» после своего перехода», — написано в тексте The Hockey News.