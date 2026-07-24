«Сочи» заключил пробный контракт с экс-форвардом «Сибири» и системы «Торонто» Овчинниковым

«Сочи» на своих официальных ресурсах объявил о заключении пробного контракта с российским нападающим Дмитрием Овчинниковым, который в прошлом сезоне выступал в ВХЛ за новокузнецкий «Металлург».

Фото: ХК «Сочи»

23-летний Овчинников — уроженец Читы, играл за молодёжную и основную команду новосибирской «Сибири». На драфте НХЛ был выбран в 2020 году под общим 137-м номером «Торонто Мэйпл Лифс», в системе которого провёл некоторое время перед возвращением в КХЛ.

Всего в КХЛ Овчинников набрал 17 (6+11) очков в 113 матчах. За «Металлург» Новокузнецк в сезоне-2025/2026 форвард отметился 42 (14+28) очками в 54 встречах.