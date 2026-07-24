«Похоже на отчаянный ход». Скаут — о возвращении Патрика Кейна в «Чикаго»

Североамериканский скаут Джона Флейшер категорично отреагировал на возвращение в «Чикаго Блэкхоукс» нападающего Патрика Кейна, подписавшего контракт на два года с кэпхитом $ 8 млн.

«Патрик Кейн всё ещё, конечно, ценный игрок, но если «Блэкхоукс» хотели выбросить на ветер деньги, остававшиеся под потолком зарплат, не понимаю, почему они не могли заполнить его, взяв на себя контракт кого-то из Киллорна, Крайдера или Ватрано из «Анахайма», получив взамен активы на драфте. Мне очень тяжело поверить, что другие команды НХЛ могли бы дать Кейну хоть что-то близкое к $ 8 млн на два года. Похоже на чисто ностальгический/отчаянный ход», — написал Флейшер на своей странице в социальной сети X.