Капитан «Флориды» Барков объяснил, как мужчинам создать безопасное пространство для женщин

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков, присоединившийся к кампании Kaikkien miesten asia («Дело каждого мужчины»), рассказал, какие действия могут предпринимать мужчины, чтобы создавать безопасное пространство для женщин.

— Я видел, как в некоторых ситуациях с женщинами разговаривают уничижительно или неподобающим образом. Не потерплю никакого запугивания или подобного поведения по отношению к женщинам или кому бы то ни было ещё, я буду вмешиваться в таких случаях.

— Какие конкретные действия может предпринять мужчина, чтобы предотвратить насилие и разжигание ненависти в отношении женщин со стороны других мужчин?

— Первое, что приходит на ум, это то, что каждый может контролировать среду, в которой находится. Если вы замечаете какое-либо пренебрежение или насилие в отношении женщин, вы должны принять меры. Небольшими действиями и вниманием к другим мы можем создать безопасное пространство для женщин и показать, что мы устраняем эти недостатки, — приводит слова Баркова Helsingin Sanomat.