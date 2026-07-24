Фото: хоккеист «Каролины» Элерс проехался с Кубком Стэнли на жёлтом Lamborghini

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Николай Элерс отметился необычным перформансом с Кубком Стэнли, проводя день с трофеем после завоевания его в прошедшем сезоне Национальной хоккей лиги (НХЛ). Датский форвард проехался с ним на жёлтом автомобиле Lamborghini.

Фото: Пресс-служба «Каролины Харрикейнз»

«Чувствую себя круто с кубком», — подписала фотографию пресс-служба «Каролины».

30-летний Элерс перешёл в «Каролину» из «Виннипега» летом 2025 года. В своём первом сезоне в составе «ураганов» датчанин провёл 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 71 (26+45) очков. В плей-офф на счету Элерса 18 (8+10) результативных очков в 18 проведённых встречах.