Экс-тренер сборной СССР оценил шансы «Локомотива» выиграть Кубок Гагарина с Квартальновым

Олимпийский чемпион и бывший тренер вратарей сборной СССР Александр Пашков поделился мнением о перспективах главного тренера «Локомотива» Дмитрия Квартальнова после возвращения в клуб. Эксперт выразил сомнения, что специалист сможет привести ярославскую команду к завоеванию Кубка Гагарина.

— Кто ещё из тренеров-новичков вам интересен?

— Назову Дмитрия Квартальнова. После локального рекорда в Минске отправился в Ярославль, где первый и второй раунды плей-офф уже никого не интересуют, все нацелены только на чемпионство.

Квартальнов — тренер со своим лицом, с репутацией. Его единственная проблема в том, что он не приводил свои многочисленные команды к победе в плей-офф. С этой точки зрения новый этап его карьеры в «Локомотиве» интригует.

— Будет чемпионство?

— Не уверен. После двух победных сезонов команде нужно находить новые силы и мотивацию, а у Квартальнова очень энергозатратный хоккей.

Понятно, что он будет запускать молодёжь, чем всегда славился. Но в Ярославле с его школой молодёжи никого не удивишь, нужен только результат. С первого же матча, — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.ru.