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Фото: Иван Демидов посетил тренировочный лагерь «Монреаля» с партнёром по команде

Фото: Иван Демидов посетил тренировочный лагерь «Монреаля» с партнёром по команде
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Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов в компании с защитником команды Лэйном Хатсоном посетил тренировочный лагерь развития клуба, проходящий этим летом. Фото хоккеистов поделилась пресс-служба «Канадиенс».

Фото: Пресс-служба «Монреаль Канадиенс»

Также лагерь посетил главный тренер «Монреаля» Мартен Сан-Луи, который выступил с «воодушевляющей речью» перед молодыми хоккеистами.

20-летний Демидов в прошлом сезоне, который стал для него первым полноценным в НХЛ, провёл все 82 матча регулярного чемпионата, в которых отметился 62 (19+43) набранными очками. 22-летний Хатсон также сыграл максимальное число встреч и записал на свой счёт 78 (12+66) очков.

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