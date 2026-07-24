«Трактор» отдал вратаря Бутееца в аренду «Шанхайским Драконам»

Челябинский «Трактор» на своих официальных страницах объявил об уходе вратаря Вячеслава Бутееца в аренду в «Шанхайские Драконы». Срок арендного соглашения рассчитан до окончания сезона-2026/2027. Также «Трактор» подписал с Бутеецом двусторонний контракт на два года.

Фото: ХК «Трактор»

24-летний Бутеец был выбран на драфте НХЛ 2022 года «Анахайм Дакс» в шестом раунде под общим 178-м номером. Голкипер является воспитанником «Трактора».

В КХЛ Бутеец выступал за «Сочи», также на правах аренды из «Трактора», и за родной клуб. В Северной Америке успел повыступать в лиге Восточного побережья, АХЛ и НХЛ в системе «Анахайма».