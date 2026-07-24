Григорий Денисенко продлил контракт с «Ак Барсом»

Хоккейное агентство Winners в своём официальном телеграм-канале сообщило, что нападающий Григорий Денисенко продолжит выступать за казанский «Ак Барс», о чём ранее сообщал «Чемпионат». Новое соглашение форварда будет действовать до конца сезона-2026/2027.

«Желаем Григорию яркого сезона вместе с «Ак Барсом»! — написала пресс-служба агентства.

В прошедшем регулярном чемпионате Денисенко провёл 64 матча и набрал 28 (14+14) очков. В плей-офф форвард добавил ещё 4 (2+2) результативных очка в 20 встречах. В КХЛ ранее 26-летний нападающий также выступал за ярославский «Локомотив» и тольяттинскую «Ладу».