Артюхин высказался о переходе вратаря «Трактора» Бутееца в «Шанхайские Драконы»

Генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин прокомментировал переход в команду голкипера Вячеслава Бутееца. Вратарь пополнил состав китайской команды КХЛ на условиях аренды из челябинского «Трактора».

Фото: ХК «Шанхайские Драконы»

«Молодой габаритный вратарь, который хочет прогрессировать в команде КХЛ. Пробовал свои силы за океаном, набрался опыта, который пригодится в нашей команде. Составит конкуренцию во вратарской бригаде, поборется за место в основе», — цитирует Артюхина пресс-служба «Шанхайских Драконов».

В КХЛ Бутеец выступал за «Сочи», также на правах аренды из «Трактора», и за родной клуб. В Северной Америке успел повыступать в лиге Восточного побережья, АХЛ и НХЛ в системе «Анахайма».