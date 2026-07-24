«Динамо» Минск подписало контракт с хоккеистом, которого банила ИИХФ

Минское «Динамо» на своих официальных ресурсах объявило о заключении контракта с нападающим Иваном Аношко. Соглашение рассчитано на один год и носит двусторонний характер.

Фото: ХК «Динамо» Минск

В прошлом сезоне 21-летний Аношко выступал за «Динамо-Молодечно», отметившись 40 (17+23) очками в 54 проведённых с учётом плей-ин Экстралиги. Также форвард сыграл за «Динамо-Олимпик» и выиграл с клубом чемпионство Высшей лиги Беларуси.

Примечательно, что Аношко, ранее был дисквалифицирован на четыре месяца по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ) за самовольный отъезд в США при наличии действующего контракта с «Динамо-Шинник». Сейчас хоккеист уже отбыл отстранение, вернувшись в хоккей в январе 2025 года.