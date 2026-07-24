Стала известна зарплата Григория Денисенко по новому контракту с «Ак Барсом»

Зарплата нападающего казанского «Ак Барса» Григория Денисенко по новому контракту с клубом, как стало известно «Чемпионату», составит 50 млн рублей, это его базовый оклад. Также для форварда предусмотрена премия в случае попадания в топ-3 бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ в размере также 50 млн рублей.

О подписании нового контракта «Ак Барса» с Денисенко стало известно сегодня, 24 июля. Срок соглашения рассчитан на один сезон.

В прошедшем регулярном чемпионате Денисенко провёл 64 матча и набрал 28 (14+14) очков. В плей-офф форвард добавил ещё 4 (2+2) очка в 20 встречах. В КХЛ ранее 26-летний нападающий также выступал за ярославский «Локомотив» и тольяттинскую «Ладу».