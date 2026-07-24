Обладатель Кубка Стэнли стал помощником тренера в женской команде в США

Бывший защитник нескольких клубов НХЛ и обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш» Джек Джонсон вошёл в тренерский штаб женской хоккейной команды штата Огайо, сообщает официальный сайт организации.

Фото: Ohio State Women's Hockey

«Считаю большой честью и привилегией стать частью лучшей женской хоккейной программы среди колледжей по всей стране. Не могу дождаться старта сезона и продолжать помогать Огайо становиться чемпионами страны», — прокомментировал назначение Джонсон.

Джонсон будет помощником главного тренера Надин Мазролл.

Защитник завершил карьеру в начале 2026 года, проведя 19 сезонов в НХЛ, где выступал за «Лос-Анджелес Кингз», «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Колорадо Эвеланш», «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».