Рекордный контракт в истории НХЛ попал в топ-10 худших по версии The Athletic
Авторитетное издание The Athletic представило рейтинг 10 худших контрактов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Возглавил список нападающий «Калгари Флеймз» Джонатан Юбердо, имеющий действующее соглашение до окончания сезона-2030/2031 с кэпхитом $ 10,5 млн.
Полностью рейтинг худших контрактов НХЛ выглядит следующим образом:
- Джонатан Юбердо, «Калгари Флеймз» — кэпхит $ 10,5 млн до 2031 года.
- Чандлер Стивенсон, «Сиэтл Кракен» — кэпхит $ 6,3 млн до 2031 года.
- Эдин Хилл, «Вегас Голден Найтс» — кэпхит $ 6,3 млн до 2031 года.
- Лео Карлссон, «Анахайм Дакс» — кэпхит $ 18 млн до 2031 года.
- Джейкоб Труба, «Сан-Хосе Шаркс» — кэпхит $ 8,3 млн до 2030 года.
- Трент Фредерик, «Эдмонтон Ойлерз» — кэпхит $ 3,9 млн до 2033 года.
- Джейк Уолман, «Эдмонтон Ойлерз» — кэпхит $ 7 млн до 2033 года.
- Бретт Кулак, «Колорадо Эвеланш» — кэпхит $ 4,5 млн до 2031 года.
- Алекс Так, «Вашингтон Кэпиталз» — кэпхит $ 10,5 млн до 2034 года.
- Элиас Петтерсон, «Ванкувер Кэнакс» — кэпхит $ 11,6 млн до 2032 года.
Отметим, контракт Карлссона с «Анахаймом» с текущим кэпхитом является рекордным в истории НХЛ.
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