«Юта» подписала контракт с серебряным призёром МЧМ-2026 в составе сборной Чехии

«Юта Маммот» на своём официальном сайте объявила о подписании контракта новичка с чешским защитником Максом Пшеничкой. Срок соглашения составил три года.

Фото: ХК «Юта Маммот»

19-летний Пшеничка прошлый сезон провёл в составе «Портленд Уинтерхоукс» в WHL, в которых отметился 30 (8+22) набранными очками. Также защитник дебютировал в АХЛ в составе фарм-клуба «Юты».

Пшеничка выступал за сборную Чехии на молодёжном чемпионате мира 2026 года, где помог своей команде завоевать серебряные медали турнира. На мировом первенстве защитник забил один гол и сделал две результативные передачи в семи проведённых встречах.

На драфте Пшеничка был выбран во втором раунде под общим 46-м номером в 2025 году.