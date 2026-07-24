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Обладатель Кубка Гагарина Бурдасов намерен продолжать карьеру, он не играл с 2025 года

Обладатель Кубка Гагарина Бурдасов намерен продолжать карьеру, он не играл с 2025 года
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Известный российский нападающий Антон Бурдасов намерен продолжать спортивную карьеру, сообщил его агент Шуми Бабаев, отметив, что на текущий момент у форварда нет конкретных предложений от клубов КХЛ.

— Бурдасов не объявлял мне, что завершает карьеру. Он сейчас тренируется, готовится.

— То есть ищете для Антона новую команду?
— Конечно, я делаю свою работу.

— Есть ли конкретные предложения из КХЛ?
— Пока нет, — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

Последним клубом 35-летнего Бурдасова была тольяттинская «Лада», за которую форвард в последний раз сыграл 25 декабря 2025 года, после чего, на следующий день, стало известно, что он покинул команду. В КХЛ также выступал за «Трактор», «Авангард», ЦСКА, «Салават Юлаев», «Барыс» и СКА, с которым выигрывал Кубок Гагарина в 2015 году.

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